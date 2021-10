Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 12:10 (Di domenica 17 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura ai ballottaggi seggi aperti dalle 7 di questa mattina fino alle ore 23 poi domani dalle 7 alle 15 si vota in 65 comuni chiamati la scelta del loro sindaco in primo piano le sfide a Roma tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri a Torino tra telefono Lorusso e Paolo da Milano e a Trieste tra Roberto dipiazza e Francesco Russo al voto anche i cittadini di altri 7 capoluoghi di provincia Varese Savona la Tina Benevento Caserta Isernia e Cosenza ieri sindacati in piazza nella manifestazione unitaria CGIL CISL e UIL pro-democrazia difendiamo la democrazia in piazza a 200mila manifestanti Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti questo è il tema ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che ha ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura ai ballottaggi seggi aperti dalle 7 di questa mattina fino alle ore 23 poi domani dalle 7 alle 15 si vota in 65 comuni chiamati la scelta del loro sindaco in primo piano le sfide atra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri a Torino tra telefono Lorusso e Paolo da Milano e a Trieste tra Roberto dipiazza e Francesco Russo al voto anche i cittadini di altri 7 capoluoghi di provincia Varese Savona la Tina Benevento Caserta Isernia e Cosenza ieri sindacati in piazza nella manifestazione unitaria CGIL CISL e UIL pro-democrazia difendiamo la democrazia in piazza a 200mila manifestanti Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti questo è il tema ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Usa: Bill Clinton uscirà oggi dall'ospedale LE ULTIME NOTIZIE Flash Usa: Bill Clinton uscirà oggi dall'ospedale 17 Ottobre 2021 L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton dovrebbe essere dimesso in giornata dall'ospedale in California dove ...

Piazza piena a Udine contro il green pass. Si dimette il volto dei portuali di Trieste (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: In Friuli Venezia Giulia 82 nuovi casi di coronavirus e un decesso: il bollettino Scontro tra le auto ed una corriera, ferito un ragazzo. Disagi alla ...

Covid, news. Successo per la campagna vaccinale, ancora in calo casi e ricoveri. DIRETTA Sky Tg24 Covid: Russia, nuovo record di 34.303 contagi in 24 ore (ANSA) - MOSCA, 17 OTT - La Russia ha registrato un nuovo record di 34.303 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dall'inizio della pandemia ed il quarto consecutivo ...

Ducati, a San Juan Gara 1 agrodolce e mondiale sfumato Scott Redding vede le sue speranze iridate sfumare in Gara 1 a San Juan, scivolando alla prima curva dopo essere partito dalla pole position. Michael Ruben Rinaldi salva il sabato con un podio, ma l'o ...

