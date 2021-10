Seggi aperti in Campania: otto i Comuni chiamati al ballottaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono aperti alle 7 i Seggi per i ballottaggi di oggi e domani. otto i Comuni campani coinvolti dal secondo turno delle amministrative. Si vota a Caserta e Benevento ma anche a Eboli e Battipaglia nel Salernitano e ad Afragola, Melito, Vico Equense e Volla nel Napoletano. Oggi i Seggi rimarranno aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sonoalle 7 iper i ballottaggi di oggi e domani.campani coinvolti dal secondo turno delle amministrative. Si vota a Caserta e Benevento ma anche a Eboli e Battipaglia nel Salernitano e ad Afragola, Melito, Vico Equense e Volla nel Napoletano. Oggi irimarrannofino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

