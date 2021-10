Recensione Fritz!Box 7530AX | l’era del Wi-Fi 6 è arrivata

Leggi su tuttotek

(Di domenica 17 ottobre 2021) In questo articolo andremo a vedere ladel7530 AX un modem/router che stravolge il Wi-FI Ogni volta che in redazione arriva una mail da parte di AVM sappiamo che qualcosa di nuovo bolle in pentola. Anche questa volta siamo stati scelti per testare un prodotto innovativo in grado di stravolgere qualcosa nelle nostre connessioni. Il nome potrebbe confondere, infatti abbiamo già recensito un7530, ma quelle due lettere finali (AX) sono in grado di raccontare molto più di quello che si vede. Infatti questa versione supporta il WI-FI 6, che come andremo a vedere durante laapporta modifiche molto importanti anche nell’uso quotidiano. Ora entriamo nel vivo di questetutta dedicata al nuovo7530 AX. Materiali, design e ...