Pierpaolo Pretelli, ospite a Domenica In parla dell'amore con Giulia Salemi e rivela: «Vorrei un altro figlio»

Da avvocato a "velino". Pierpaolo Pretelli ospite a Domenica In parla e si confessa a Mara Venier: «Vorrei un altro figlio». Reduce dalla vittoria della quarta puntata di Tale e quale show, programma a cui Pierpaolo sta partecipando con successo, l'ex gieffino racconta la love story con Giulia Salemi, nata proprio durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, che ormia va avanti da un anno. «Sto vivendo un momento magico – dice l'ex velino – con Giulia perché crede in me e mi dà la benzina giusta per proseguire. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna». E alla domanda di "Zia" Mara sul desiderio di allargare la famiglia, dando un fratellino al piccolo Leonardo ...

