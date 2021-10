Ora è anche ufficiale: Colantuono nuovo allenatore della Salernitana (Di domenica 17 ottobre 2021) Confermata la nostra esclusiva. La Salernitana ha annunciato Colantuono come nuovo allenatore dopo l’esonero di Castori. Ecco il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Stefano Colantuono e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”. FOTO: Sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Confermata la nostra esclusiva. Laha annunciatocomedopo l’esonero di Castori. Ecco il comunicato: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Stefanoe di avergli affidato la guida tecnicaprima squadra”. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

borghi_claudio : Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o st… - FBiasin : L’#Inter per ora ha un limite sul 3° in mezzo. Ce l’aveva anche un anno fa (nessuno era al livello di #Brozovic e… - LegaSalvini : ++ 'INSOSTENIBILE IL FLUSSO DEI MIGRANTI'. ORA SE NE ACCORGE ANCHE IL PD ++ NON LASCIARE LA TUA CITTÀ ALLA SINISTR… - mariarosa_t : RT @ImolaOggi: Leader No Green pass di sinistra scrive alla Segre: ''esprimersi contro ogni violenza, anche se è rivolta a chi non la pensa… - iceeke65 : RT @borghi_claudio: Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o statal… -