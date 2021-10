Milano, sesso orale in metro in pieno pomeriggio? E i passanti... immagini sconvolgenti (Di domenica 17 ottobre 2021) metropolitana rossa. Ore 15 di un venerdì di inizio autunno. Il vagone è pieno ma non troppo. Ci sono gli adolescenti che tornano da scuola piegati sui loro cellulari e qualche lavoratore che rientra a casa perso nei suoi pensieri. Poi ci sono loro, due ragazzi di sedici, diciassette, forse diciott' anni. Hanno un'età indefinita ma certamente sono travolti da una passione più grande di loro. O dal desiderio di stupire, di esagerare, di trasgredire e scandalizzare. Lei è seduta e lui le sta davanti. Si guardano, sussurrano, si toccano. Chiusi in una bolla che esclude il resto del mondo. Esistono solo loro. O, almeno, credono che sia così. ATTO INTIMO All'improvviso lui si sbottona i jeans e lei comincia a praticargli sesso orale. Nessuna esitazione, nessun pudore. Come se fosse normale, come se fossero soli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)politana rossa. Ore 15 di un venerdì di inizio autunno. Il vagone èma non troppo. Ci sono gli adolescenti che tornano da scuola piegati sui loro cellulari e qualche lavoratore che rientra a casa perso nei suoi pensieri. Poi ci sono loro, due ragazzi di sedici, diciassette, forse diciott' anni. Hanno un'età indefinita ma certamente sono travolti da una passione più grande di loro. O dal desiderio di stupire, di esagerare, di trasgredire e scandalizzare. Lei è seduta e lui le sta davanti. Si guardano, sussurrano, si toccano. Chiusi in una bolla che esclude il resto del mondo. Esistono solo loro. O, almeno, credono che sia così. ATTO INTIMO All'improvviso lui si sbottona i jeans e lei comincia a praticargli. Nessuna esitazione, nessun pudore. Come se fosse normale, come se fossero soli ...

