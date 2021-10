Malore per un tifoso, Newcastle-Tottenham interrotta per consentire l’intervento del defibrillatore (Di domenica 17 ottobre 2021) Attimi di panico durante Newcastle-Tottenham. La partita è stata temporaneamente interrotta per consentire l’utilizzo del defibrillatore in soccorso per un tifoso sugli spalti che ha avvertito un Malore. FOTO: Twitter Premier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Attimi di panico durante. La partita è stata temporaneamenteperl’utilizzo delin soccorso per unsugli spalti che ha avvertito un. FOTO: Twitter Premier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

