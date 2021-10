LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA | sette uomini al comando | gruppo stabile a 3?

(Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del14.21 Il margine tra ile la fuga rimane intatto ormai da quasi due ore. Dopo aver preso i tre minuti di vantaggio, ialnon hanno più incrementato. 14.18 Corridori sempre più vicini alla zona di Bassano del Grappa dove passeranno per la prima volta sotto lo striscione di arrivo. 14.15 Prosegue stabilmente l’azione di Peter Rikunov (Gazprom Rusvelo), Luca Pajek (Hrinkow Advarics Cycleang), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Lorenzo Visintainer (General Store Essegibi), Paolo Totò (Amore&Vita) Federico Burchio (Work Service Marchiol) e Simone Bevilacqua (Vini Zabù). 14.12 ...

Advertising

raibobo : #sportnelweb Oggi alle 15.15 torna #TopGol con Massimo Verona e le dirette dai campi dilettantistici di #Veneto e… - raiboboLIVE : #sportnelweb Oggi alle 15.15 torna #TopGol con Massimo Verona e le dirette dai campi dilettantistici di Veneto e Fr… - sportnelweb : #sportnelweb Oggi alle 15.15 torna #TopGol con Massimo Verona e le dirette dai campi dilettantistici di Veneto e Fr… - comunevenezia : #Sport #VenetoClassic ?????“Veneto Classic 2021”: è partita dal parco San Giuliano di Mestre la gara ciclistica. Il… - OA_Sport : Partita la Veneto Classic 2021, segui con noi la DIRETTA LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Veneto

OA Sport

Rachele Sacco: "L'idea è riproporre il corteo il prossimo anno, per invitare altre donne dele d'Italia qui a pagaiare. Un'attività utile per il pieno recupero del braccio post intervento e ...Classic" è la quarta e ultima tappa della quattro giorni "Ride the Dreamland", la manifestazione che unisce sport e valorizzazione del territorio. L'iniziativa ha preso il via il 13 ottobre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 12.02 Corsa partita da una decina di chilometri: tra i grandi favoriti odier ...Lunedì 18 ottobre su Radio Gioconda ritorna “Chi ben comincia”, il programma settimanale condotto da Linda Fiore e Stefano Palaferri. Confermate, anche in questa settima edizione, le partecipazioni de ...