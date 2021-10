L'incubo infinito del Libano e lo spettro di una nuova guerra civile (Di domenica 17 ottobre 2021) Libano, incubo infinito. Il passato che non passa. Un futuro su cui aleggia, sempre più minaccioso, sempre più reale, lo spettro di una nuova guerra civile. Ad accompagnare Globalist nel mostro viaggio all'interno delle paure che attanagliano il Paese dei Cedri è Issa Goraieb, direttore de L'Orient - Le Jour, il quotidiano francofono di Beirut, tra i più autorevoli ... Leggi su globalist (Di domenica 17 ottobre 2021). Il passato che non passa. Un futuro su cui aleggia, sempre più minaccioso, sempre più reale, lodi una. Ad accompagnare Globalist nel mostro viaggio all'interno delle paure che attanagliano il Paese dei Cedri è Issa Goraieb, direttore de L'Orient - Le Jour, il quotidiano francofono di Beirut, tra i più autorevoli ...

Advertising

globalistIT : Che accade nei paesi dei Cedri? Ne parla Giovanni De Giovannangeli #Libano #crisi #guerracivile - sophsdreams : All'infinito. Buono a sapersi, insomma, che delle generazioni successive alle vostre non frega niente, ma ciò che v… - GliuPorcu : @zanaga_devis @delta__me @loziodelbosco perché se per quei 4 scemi che non se vaccinano dovesse arrivare una nuova… - desiquellaalta : è tutto un fottutissimo incubo, un tunnel infinito che non troverà la sua luce - BizzVon : @Qua_Agatha @Adnkronos Per arrivare al 100% e tirarci fuori da questo incubo infinito. Vaccinatevi e finitela di rompere le palle! -