Lazio, Milinkovic non delude: contro l'Inter segna la quinta rete personale (Di domenica 17 ottobre 2021) Milinkovic non ha deluso e contro l'Inter ha firmato la sua quinta rete personale, eguagliando così il primato in Serie A che fino ad ora spettava all'Atalanta. Scatta il novantaduesimo e scoppia un boato di gioia all'Olimpico, come a voler dire che ormai è fatta. Dal calcio piazzato di Luis Alberto dalla trequarti, arriva l'insaccata potente è precisa di Sergej che beffa Handanovic allo scadere del tempo. Il tabellino segna 3–1 e la Lazio la chiude definitivamente in rimonta sulla squadra dell'ex giocatore e allenatore Simone Inzaghi. Stamattina la società ha voluto salutare tutti i tifosi biancocelesti con un magico buongiorno: un post con il grido del Sergente che recita: "Svegliatevi aquile".

