Juventus-Roma oggi in tv | data | orario e come vederla in streaming Serie A 2021 2022

Grande attesa per il secondo big match dell'ottava giornata di Serie A. Alle 20:45 di domenica 17 ottobre Juventus e Roma sono pronte a contendersi i tre punti all'Allianz Stadium con le due squadre a caccia dei tre punti cruciali in questa fase della stagione. La partita, diretta da Orsato di Schio, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it, nell'arco dei novanta minuti, vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti all'Allianz Stadium.

