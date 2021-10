Juve, i convocati di Allegri per la Roma: out De Ligt (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera con la Roma. Il tecnico bianconero ha dovuto fare a meno di De Ligt. Lieve affaticamento per l’olandese. Oltre a lui assenti anche Rabiot (Covid) e Dybala (non al meglio). C’è Morata. Questa la lista dei convocati: Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimilianoha diramato la lista deiper la gara di questa sera con la. Il tecnico bianconero ha dovuto fare a meno di De. Lieve affaticamento per l’olandese. Oltre a lui assenti anche Rabiot (Covid) e Dybala (non al meglio). C’è Morata. Questa la lista dei: Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

