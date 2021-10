Inter, Inzaghi: «Una battuta d'arresto. Avremmo dovuto gestire meglio» (Di domenica 17 ottobre 2021) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita dalla sua Inter contro la Lazio: «Abbiamo fatto la migliore partita delle ultime, ma una squadra come la nostra, avanti di un gol, avrebbe dovuto gestire meglio la situazione. Abbiamo sbagliato diverse cose e abbiamo consentito alla Lazio di rientrare in partita. Abbiamo perso la testa in occasione del loro contropiede e questo non deve succedere». Sull’occasione del gol di Felipe Anderson: «Abbiamo subito un gol strano. Forse si poteva fermare il gioco e buttare fuori la palla, ma non è giusto soffermarsi su questo episodio e ci sta che i giocatori della Lazio abbiano deciso di non fermarsi. Nella fase iniziale dell’azione Lautaro era di spalle e non poteva vedere cosa fosse successo a Dimarco e quindi abbiamo concluso la nostra ... Leggi su footdata (Di domenica 17 ottobre 2021) Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita dalla suacontro la Lazio: «Abbiamo fatto la migliore partita delle ultime, ma una squadra come la nostra, avanti di un gol, avrebbela situazione. Abbiamo sbagliato diverse cose e abbiamo consentito alla Lazio di rientrare in partita. Abbiamo perso la testa in occasione del loro contropiede e questo non deve succedere». Sull’occasione del gol di Felipe Anderson: «Abbiamo subito un gol strano. Forse si poteva fermare il gioco e buttare fuori la palla, ma non è giusto soffermarsi su questo episodio e ci sta che i giocatori della Lazio abbiano deciso di non fermarsi. Nella fase iniziale dell’azione Lautaro era di spalle e non poteva vedere cosa fosse successo a Dimarco e quindi abbiamo concluso la nostra ...

