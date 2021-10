Gerry Scotti, quando scoppiò in lacrime in trasmissione: è stata una perdita dolorosissima (Di domenica 17 ottobre 2021) Oltre ad essere un bravissimo conduttore, Gerry Scotti è anche un uomo molto sensibile: ricordate cosa accadde nella sua trasmissione? Il suo sorriso familiare e l’aria rassicurante sono diventati ormai dei punti fermi per il pubblico televisivo che sin dai tempi in cui lavorava in radio lo ha seguito con affetto fino ad oggi. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 ottobre 2021) Oltre ad essere un bravissimo conduttore,è anche un uomo molto sensibile: ricordate cosa accadde nella sua? Il suo sorriso familiare e l’aria rassicurante sono diventati ormai dei punti fermi per il pubblico televisivo che sin dai tempi in cui lavorava in radio lo ha seguito con affetto fino ad oggi. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LucaDiegoP : grazie internet Gerry Scotti velocizzato sembra Orietta Berti? - freelikewave : appena iniziato Caduta Libera e Gerry Scotti ha già detto una delle sue battute sessista PIENA COME FATE A SOPPORTARLO DIO SANTO - Saimon194 : «Non siamo l'unico programma della televisione italiana che rispetta le regole. Non abbiamo bisogno di riempire gli… - andraven71 : RT @J0hnnyBl4ke85: Tra Quiz e domande a breve sarà Gerry Scotti a condurre il Twitter. - liolilioo : @vistanno avevo letto peperonata come quella di gerry scotti -