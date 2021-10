Ezio Greggio, conoscete la compagna? C’è una differenza di fondo tra i due: che sorpresa – FOTO (Di domenica 17 ottobre 2021) conoscete la compagna di Ezio Greggio? Il comico e conduttore piemontese, per anni volto simbolo di Striscia la Notizia, ha una donna bellissima al suo fianco: ecco chi è. E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 17 ottobre 2021)ladi? Il comico e conduttore piemontese, per anni volto simbolo di Striscia la Notizia, ha una donna bellissima al suo fianco: ecco chi è. E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

komorebima : EZIO GREGGIO INTERNAZIONALE - ladopata1 : @constantinesimo @peteW4P vaffanculo kevin sai che cosa provo per gerry Scotti io non lo direi mai di Ezio greggio - Tranviereincaz1 : @MissPanix14 È come diceva Ezio Greggio... Sigla Veleno... Twin Peacks.... ?? - LorenzoCaprara3 : @FmMosca a ridere delle vaccate di Ezio Greggio o Gianfranco D'angelo, alla prima manganellata data bene torni a ca… - Totonno_Casillo : @DomenicoVulca95 @sscnapoli la tenerezza di chi usa le maiuscole per spiegare la battuta. neanche ezio greggio. -