Elettra Lamborghini | la strana ossessione di un fan | “Lasciala in pace”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paura sui social e non solo per: ladi un fan fa preoccupare tutti. I suoi follower la difendono.è una delle cantanti italiani che negli ultimi anni ha avuto maggiore successo nel mondo della musica e non solo. Grazie al suo talento, alle sue canzoni ed alla sua

Advertising

Fracal971 : RT @IlPetrolier3: I bot che erano soliti taggarmi su ipotetici scontri di kickboxing tra Laura Pausini ed Elettra Lamborghini stanno dormen… - dade494 : RT @IlPetrolier3: I bot che erano soliti taggarmi su ipotetici scontri di kickboxing tra Laura Pausini ed Elettra Lamborghini stanno dormen… - IlPetrolier3 : I bot che erano soliti taggarmi su ipotetici scontri di kickboxing tra Laura Pausini ed Elettra Lamborghini stanno… - Gianni55965459 : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Elettra Lamborghini - Pistolero -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Today.it

è negli Emirati Arabi per visitare l' Expo 2020 , rinviato al 2021 a causa della pandemia. Un'esperienza poco esaltante però visto che sui social ha svelato senza peli sulla ...Ad aggiungersi alle presenze femminili: Elisabetta Gregoraci ,, Romina Pierdomenico, Antonella Fiordelisi, Estefania Barnal e Carolina Stramare .Chi è Morgan giudice della nuova edizione di The Voice of Italy: vero nome, carriera da solista e con i Bluevertigo, i figli, le relazioni amorose, Instagram e i social.COLOGNO MONZESE(MI) - Domenica 17 ottobre in prima serata su Canale 5 imperdibile appuntamento con “Scherzi a parte” condotto da Enrico Papi. Gli ospiti di questa puntata sono: il giornalista Michele ...