DOTTOR G | ECCO CHI E’ L’UOMO MISTERIOSO CHE INVIA MESSAGGI AEREI A CLARISSA SELASSIE’

(Di domenica 17 ottobre 2021)Selassiè cerca di capire chi sia l’identità delche lel’areo con il cripticoo “scrivimi”.svelato l’identikit del Dott. G. Nelle ultime oreSelassiè si confronta con i coinquilini per capire quale volto si celi dietro ilDott. G.,che leuno areo difficile da interpretare: “scrivimi” – firmato Dott. G. Presente alla conversazione, anche Soleil Sorge che, per cercare di svelare l’arcano, prova ad andare a ritroso nel tempo e a mettere insieme i pezzi: “potrebbe essere il Dott. che ci ha presentato Antonello Lauretti. Se fosse lui non credo lo abbiato con malizia, ma solo in amicizia” – ...

Advertising

ashelylove22 : RT @Fabiola31106936: Ecco chi è il dottor g. lo seguono sia Jessica che Soleil ???? #gfvip - Macarena837 : RT @Fabiola31106936: Ecco chi è il dottor g. lo seguono sia Jessica che Soleil ???? #gfvip - Fabiola31106936 : Ecco chi è il dottor g. lo seguono sia Jessica che Soleil ???? #gfvip - SBellini76 : Dottor... Roma, 'Signor Papa io non sono d'accordo con lei': ecco i nuovi audio di Michetti - cripto2001 : @solounataty @spartacvs @DeodatoRibeira Ah, ecco. Lo conosco, ci lavorano il dottor House e il doctor Strange. Chiedo a loro -

Ultime Notizie dalla rete : DOTTOR ECCO

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

il video dietro le quinte di Shazam! Fury of the Gods: Shazam! Fury of the Gods è diretto da ... riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagioSivana, interpretato da Mark ...Sulla stessa scia c'è anche ilScott Gottlieb ex capo della FDA che ha dichiarato che l'...perché secondo gli esperti non ci sarà la quinta ondata In generale è sempre meglio rimanere con ...Il nefrologo è il decano dei medici ospedalieri. Sono sette i direttori di reparto usciti dal 2019. Ecco chi guiderà Cardiologia ...Uno studio britannico ha messo in luce come le persone sedentarie e che non dormono un numero di ore sufficiente presentino un rischio significativamente Notizie di cronaca, politica, attualità, ricet ...