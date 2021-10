Calcio | Osimhen stende il Torino | 8 a vittoria di fila per il Napoli che resta primo a +2 sul Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021), 17 ott. - (Adnkronos) - Un gol dial 36' della ripresaile permette aldire in vetta solitaria a punteggio pieno dopo 8 giornate di Serie A, con due punti di vantaggio sulnel finale ma meritata per i partenopei che sbagliano un rigore con Insigne, prendono un palo con Lozano e si vedono annullare dal Var un gol di Di Lorenzo per fuorigioco. Buona comunque la prova dei granata che non rinunciano a giocare e arrivano vicini al gol in più di un'occasione e devono arrendersi alla maggiore qualità degli avversari. In classifica i ragazzi di Juricno fermi a quota 8 in dodicesima posizione insieme a Verona e Sassuolo. Neltempo il ...