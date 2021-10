Cagliari - Samp 3 - 1, Joao Pedro si abbatte sui blucerchiati (Di domenica 17 ottobre 2021) Un gol per tempo con Joao Pedro e Caceres prima della reazione con Thorsby che dimezza lo svantaggio, nel recupero la chiude l'attaccante ... Leggi su today (Di domenica 17 ottobre 2021) Un gol per tempo cone Caceres prima della reazione con Thorsby che dimezza lo svantaggio, nel recupero la chiude l'attaccante ...

Advertising

DAZN_IT : Una doppietta di Joao Pedro e Caceres mettono ko la Samp ?? Il Cagliari trova la prima vittoria: 3-1 ??… - Salvati_Emilio : Venezia, Genoa, Juve, Udinese, Samp, Cagliari, Fiorentina, Toro. 6 squadre su 8 dalla decima posizione in poi. Un… - SerenaTimossi : Amiche e amici blucerchiati, dopo la sconfitta a Cagliari, un sondaggio per sondare gli animi. Fatemi sapere la vos… - littlechessnut : @massimo2901 @Blucerchiando Simpatizzo per il Cagliari i giocatori sono buoni mentre il gioco attuale ancora latita… - salernonotizie : Serie A: il Cagliari trova con la Samp il primo successo stagionale, Salernitana ultima -