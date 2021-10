Cagliari, problemi per Dalbert: out contro la Sampdoria dopo 10? (Di domenica 17 ottobre 2021) Cagliari Sampdoria, Dalbert fuori per infortunio dopo dieci minuti. Il brasiliano ha chiesto il cambio subito dopo il vantaggio rossoblù È durata solo dieci minuti la partita di Dalbert. Il brasiliano ha accusato un problema al ginocchio sinistro in seguito ad uno scontro di gioco durante Cagliari-Sampdoria. Ha inizialmente provato a stringere i denti, ma dopo poche decine di secondi si è dovuto arrendere all’infortunio. Al suo posto Alessandro Deiola, con Mazzarri che passa al 3-5-2. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021)fuori per infortuniodieci minuti. Il brasiliano ha chiesto il cambio subitoil vantaggio rossoblù È durata solo dieci minuti la partita di. Il brasiliano ha accusato un problema al ginocchio sinistro in seguito ad uno sdi gioco durante. Ha inizialmente provato a stringere i denti, mapoche decine di secondi si è dovuto arrendere all’infortunio. Al suo posto Alessandro Deiola, con Mazzarri che passa al 3-5-2. L'articolo proviene da Calcio News 24.

