Bologna, Mihajlovic: «Colpa nostra per il pareggio, ma il var…» (Di domenica 17 ottobre 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato dopo il pareggio in casa dell’Udinese: le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Mihajlovic ha parlato del pareggio del Bologna con l’Udinese. DICHIARAZIONI – «Non capisco perché, se uno viene espulso, l’arbitro deve compensare tutte le decisioni successivamente. Con l’ammonizione di Svanberg, sapendo come funzionano le cose, sono stato costretto al cambio. Sul gol non so perché il portiere non salti, ma Becao non può toccarlo in area piccola. Non capisco perché il Var non sia intervenuto in questa situazione. Dopodomani vediamo quale arbitro sarà squalificato, ma noi intanto abbiamo perso 4 punti nelle ultime partite e non so quanto possiamo andare avanti così ancora. Mi dispiace perché avremmo dovuto vincere, ma è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Sinisa, tecnico del, ha parlato dopo ilin casa dell’Udinese: le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN,ha parlato deldelcon l’Udinese. DICHIARAZIONI – «Non capisco perché, se uno viene espulso, l’arbitro deve compensare tutte le decisioni successivamente. Con l’ammonizione di Svanberg, sapendo come funzionano le cose, sono stato costretto al cambio. Sul gol non so perché il portiere non salti, ma Becao non può toccarlo in area piccola. Non capisco perché il Var non sia intervenuto in questa situazione. Dopodomani vediamo quale arbitro sarà squalificato, ma noi intanto abbiamo perso 4 punti nelle ultime partite e non so quanto possiamo andare avanti così ancora. Mi dispiace perché avremmo dovuto vincere, ma è ...

Advertising

DarioGianuzzi : @Radio1Sport vabbè, Mihajlovic non è stato elegante, però non vedere il blocco astuto fatto sul portiere del Bologn… - Gazzetta_it : Rabbia Sinisa: 'Becao sposta il portiere, perché l'arbitro non interviene?' #UdineseBologna - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'La partita andava chiusa, è colpa nostra se non abbiamo vinto' - napolimagazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'La partita andava chiusa, è colpa nostra se non abbiamo vinto' - apetrazzuolo : BOLOGNA - Mihajlovic: 'La partita andava chiusa, è colpa nostra se non abbiamo vinto' -