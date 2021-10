Ballottaggio 2021 | affluenza in calo Dati delle 23 | al 33 | 34%

Advertising

welikeduel : Rivedi #propagandalive: il Nobel Giorgio Parisi, Patti Smith, Roberto Saviano, Asaf Hanuka, Antonella Attili, Valer… - SkyTG24 : Ballottaggio elezioni Comunali, alle ore 12 affluenza definitiva al 9,73% - twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #ballottaggio Alle 23 a #Torino ha votato il 32.61% degli elettori. Alla prima torna… - fcarcillo : RT twitorino '?? #elezioniamministrative2021 #ballottaggio Alle 23 a #Torino ha votato il 32.61% degli elettori. Al… - MarceVann : RT @sostengoi40: Affluenza in calo alle votazioni comunali. Gli italiani non credono più ai politici. -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio 2021

Votanti in calo ai ballottaggi. E' questo il dato che emerge dalla seconda rilevazione sull' affluenza : alle ore 19 è al 26,71% nei 63 Comuni di cui raccoglie i dati il Viminale . Alle 12 era stata del 9,73%. Al primo turno ...Leggi anche Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 23 Alle 19 l'affluenza (63 Comuni ...Roma, hanno votato Gualtieri e Michetti Hanno votato i due sfidanti alper ...C'è tempo fino alle 15 per votare ai ballottaggi per eleggere i sindaci di 65 Comuni, inclusi 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e C ...Affluenza in calo in tutta Italia al termine del primo dei due giorni dedicati al turno di ballottaggio per le Comunali 2021. In base ai risultati diffusi dal Viminale ai 63 comuni chiamati ad elegger ...