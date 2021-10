Ballottaggi, se l’astensione sale (ancora) sul podio (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi si vota per i Ballottaggi a sindaco e sono curioso di vedere quale sarà l’affluenza alle urne, perché la disaffezione elettorale è uno dei grandi problemi della nostra (post-)democrazia. Al primo turno a Roma ha votato il 48,83% e a Torino il 48,08%, in ampio calo rispetto alle elezioni precedenti. A Milano Sala ha vinto come una affluenza del 47% degli aventi diritto: in pratica è il sindaco di meno della metà degli elettori. Come mai? La democrazia rappresentativa sta sempre piu? di perdendo la partecipazione dei cittadini. Per comprendere meglio le ragioni di questa “crisi” va considerato un dato sulla rappresentatività del Parlamento. Nel 1861 l’Italia aveva un voto limitato. Su 22.176.477 di abitanti erano iscritti alle liste elettorali in 418.695 e i votanti alle prime elezioni italiane furono 239.583: praticamente il 2% di aventi diritto e 1% di ... Leggi su formiche (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi si vota per ia sindaco e sono curioso di vedere quale sarà l’affluenza alle urne, perché la disaffezione elettorale è uno dei grandi problemi della nostra (post-)democrazia. Al primo turno a Roma ha votato il 48,83% e a Torino il 48,08%, in ampio calo rispetto alle elezioni precedenti. A Milano Sala ha vinto come una affluenza del 47% degli aventi diritto: in pratica è il sindaco di meno della metà degli elettori. Come mai? La democrazia rappresentativa sta sempre piu? di perdendo la partecipazione dei cittadini. Per comprendere meglio le ragioni di questa “crisi” va considerato un dato sulla rappresentatività del Parlamento. Nel 1861 l’Italia aveva un voto limitato. Su 22.176.477 di abitanti erano iscritti alle liste elettorali in 418.695 e i votanti alle prime elezioni italiane furono 239.583: praticamente il 2% di aventi diritto e 1% di ...

