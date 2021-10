Amici 21: chi è Alex, successo di ascolti in meno di due settimane (Di domenica 17 ottobre 2021) Amici 21. Alex, entrato nella scuola di Maria De Filippi come cantante, ha superato 1 milione di ascolti su Spotify in soli dieci giorni con il suo inedito “Sogni al cielo”. Il giovane aspirante cantante si sta già facendo notare ed apprezzare dal pubblico e dai docenti e potrebbe essere una delle nuove scoperte del programma. Più di 1 milione di ascolti su Spotify in soli dieci giorni per Alex (1.012.248 streams in totale), che con il suo primo inedito “Sogni al cielo” sta raggiungendo ottimi risultati molto velocemente. Il ragazzo è recentemente entrato nella scuola di Amici 21, è allievo di Lorella Cuccarini ed il preferito di Deddy. Alex mette alla prova la sua interpretazione con la cover “Before you go”! Per voi è riuscito a risaltare ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021)21., entrato nella scuola di Maria De Filippi come cantante, ha superato 1 milione disu Spotify in soli dieci giorni con il suo inedito “Sogni al cielo”. Il giovane aspirante cantante si sta già facendo notare ed apprezzare dal pubblico e dai docenti e potrebbe essere una delle nuove scoperte del programma. Più di 1 milione disu Spotify in soli dieci giorni per(1.012.248 streams in totale), che con il suo primo inedito “Sogni al cielo” sta raggiungendo ottimi risultati molto velocemente. Il ragazzo è recentemente entrato nella scuola di21, è allievo di Lorella Cuccarini ed il preferito di Deddy.mette alla prova la sua interpretazione con la cover “Before you go”! Per voi è riuscito a risaltare ...

