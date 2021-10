Alessandra Celentano fa ballare Dario insieme a Sebastian | caos in studio

Leggi su novella2000

(Di domenica 17 ottobre 2021) La scelta diAnche oggi nel corso della nuova puntata di Amici 21 non mancano polemiche e discussioni. In settimana infatti Veronica Peparini ha chiesto addi preparare una coreografia per il suo allievo, avendolo spesso criticato nelle ultime settimane. La professoressa di classico ha così accettato la proposta della L'articolo proviene da Novella 2000.