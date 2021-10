Whirlpool conferma i licenziamenti per Napoli | le lettere dal 22 ottobre

(Di sabato 16 ottobre 2021) E’ stata annunciata oggi la chiusura della procedura di licenziamento per la sededi. La nota è stata diffusa alle due del mattino daal termine dell’incontro con i sindacati.dita la chiusura della procedura di licenziamento “la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di”. Queste le parole del sindacata, questa mattina. La Società, si sottolinea, che mantiene l’impegno a non inviare ledi licenziamento fino al 22. Egli incentivi all’esodo nella misura di 85.000 euro o il trasferimento di tutti i lavoratori presso l’unità di produzione di Cassinetta ...

