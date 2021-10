Un Ufo triangolare avvistato a Trastevere? L’analisi del caso (Di sabato 16 ottobre 2021) Nei giorni scorsi sui giornali, principalmente del sud, si leggono racconti di avvistamenti di ufo che sembrerebbero avere una forma triangolare. Ad esempio quelli campani di Cesa, Nocera Superiore e Mondragone, di cui si è parlato molto sulle cronache locali. Ci giunge un racconto, direttamente dal nostro servizio di segnalazioni sul sito ufotuscia.it, in cui si fa proprio accenno ad un oggetto volante triangolare apparso su foto e filmato. Dal testimone in visita a Roma, mentre stava in piazza di Santa Maria in Trastevere il 17 giugno scorso, alle 22:45, nel dopo cena a spasso con la famiglia per le vie della movida romana, vengono scattate alcune foto con uno smartphone. Lì per lì non vedono nulla di insolito in cielo, ma in seguito, riguardando le foto ed un breve video di quella sera, notano alla destra della Luna una forma che, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 ottobre 2021) Nei giorni scorsi sui giornali, principalmente del sud, si leggono racconti di avvistamenti di ufo che sembrerebbero avere una forma. Ad esempio quelli campani di Cesa, Nocera Superiore e Mondragone, di cui si è parlato molto sulle cronache locali. Ci giunge un racconto, direttamente dal nostro servizio di segnalazioni sul sito ufotuscia.it, in cui si fa proprio accenno ad un oggetto volanteapparso su foto e filmato. Dal testimone in visita a Roma, mentre stava in piazza di Santa Maria inil 17 giugno scorso, alle 22:45, nel dopo cena a spasso con la famiglia per le vie della movida romana, vengono scattate alcune foto con uno smartphone. Lì per lì non vedono nulla di insolito in cielo, ma in seguito, riguardando le foto ed un breve video di quella sera, notano alla destra della Luna una forma che, ...

