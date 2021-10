The Botanical Club – Milano

(Di domenica 17 ottobre 2021) TheVia Pastrengo, 11 – 20159Tel. 02/36523846 Sito Internet: www.the.com Tipologia: ristorante / cocktail bar Prezzi: cocktail 9/12€, piccoli piatti 5/6€, starter 7/17€, altri piatti 12/18€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAPremiamo con un voto pieno questo locale inaugurato cinque anni fa nel quartiere Isola, che si conferma un ottimo indirizzo per il bere miscelato. La proposta delsi concentra sull’offerta di gin, come è logico che sia, dato che il marchio è anche una micro-distilleria cittadina. A questa si affianca la lista dei cocktail (suddivisi tra Gin&Tonic, Highball, Sour e Bitter&Co) per accompagnare i clienti verso la cena o per concludere degnamente una serata. In tutto una ...

