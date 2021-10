Tare: “Non c’è nessun caso Luis Alberto. Inzaghi? Gara speciale per lui” (Di sabato 16 ottobre 2021) Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla super sfida contro l’Inter. Queste le parole del dirigente laziale: “caso Luis Alberto? Non so dove trovate queste belle storie. Problemi di spogliatoio o scelte tecniche. Oggi scendono in campo undici giocatori, l’allenatore ha scelto Basic e non c’è nessun dramma dietro questo scelta. Vede come si allenano in settimana e in base a questo fa le scelte. E’ un problema quando non ci sono, è un problema quando ci sono. bisogna mettersi d’accordo”. Il ritorno di Inzaghi: “Penso che stasera per Simone e il suo staff sarà una serata speciale. Hanno fatto un grande lavoro per cinque anni, meritano ringraziamenti e rispetto della nostra tifoseria. Speriamo che dalla prossima partita possano vincere, ma stasera ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Igli, ds della Lazio, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla super sfida contro l’Inter. Queste le parole del dirigente laziale: “? Non so dove trovate queste belle storie. Problemi di spogliatoio o scelte tecniche. Oggi scendono in campo undici giocatori, l’allenatore ha scelto Basic e non c’èdramma dietro questo scelta. Vede come si allenano in settimana e in base a questo fa le scelte. E’ un problema quando non ci sono, è un problema quando ci sono. bisogna mettersi d’accordo”. Il ritorno di: “Penso che stasera per Simone e il suo staff sarà una serata. Hanno fatto un grande lavoro per cinque anni, meritano ringraziamenti e rispetto della nostra tifoseria. Speriamo che dalla prossima partita possano vincere, ma stasera ...

