Ssc Napoli-Ea7 | una maglia per Halloween contro Torino e Bologna

Ea7 firma la nuova maglia che i giocatori del Napoli indosseranno domani sera in occasione della partita di campionato che vedrà la squadra partenopea impegnata contro il Torino. La stessa maglia sarà indossata anche per l'incontro Napoli-Bologna in calendario il 28 ottobre. Per la prima volta una squadra di calcio avrà una divisa ufficiale di gara alternativa, con una grafica d'impatto pensata per Halloween, ma adatta a ogni momento della stagione: il disegno di una ragnatela bianca su fondo nero che rievoca il mondo dei supereroi.

