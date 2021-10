Spezia Salernitana LIVE | le formazioni ufficiali

(Di sabato 16 ottobre 2021) Allo stadio Picco, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-3): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Maggiore, Strelec; Salcedo, Nzola, Antiste. A disposizione: Zoet, Manaj, Verde, Podgoreanu, Sher, Zovko, Bertola. Allenatore: Thiago ...

Advertising

repubblica : Diretta Spezia-Salernitana 0-0 [di Marco Gaetani] - sportli26181512 : LIVE Alle 15 Spezia-Salernitana: Thiago Motta con Nzola. Djuric-Simy per Castori - TuttoSalerno : LIVE TS - SPEZIA-SALERNITANA: Motta sorprende tutti con Gyasi terzino e Salcedo-Strelec titolari - infoitsport : Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali - infoitsport : Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali: 5 attaccanti per Thiago Motta, gioca Simy -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Salernitana

Le formazioni ufficiali dimatch valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per l'8ª ...Commenta per primo: Provedel; Ferrer, Nicolaou, Hristov; Gyasi, Maggiore, Kovalenko, Salcedo; Antiste, Strelec, Nzola.: Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Coulibaly M., Di Tacchio, Obi; ...Anticipo dell'ottava giornata di Serie A fra Spezia e Salernitana di scena al Picco alle 15. Thiago Motta si affida a Provedel fra i pali e schiera Nzola in avanti dal primo minuto, nessuna sorpresa n ...Oggi riparte il campionato di serie A dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. In campo, per l'ottava giornata, alle 15 Spezia-Salernitana con numerose defezioni da entrambi le ...