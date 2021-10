Sophie Codegoni chiude con Gianmaria ancora prima di iniziare una storia (Di sabato 16 ottobre 2021) Per Sophie Codegoni è arrivato il momento di capire se Gianmaria Antinolfi le piace oppure no! Dopo che il giovane imprenditore si è dichiarato a lei, dicendo di aver deciso di non pensare più a quello che c’è fuori ma a godersi quello che sente nella casa del Grande Fratello VIP 6, l’ex tronista ha riflettuto in queste ore, anche dopo quello che è successo in diretta. Quando Gianmaria si era dichiarato a lei, Sophie gli aveva detto che voleva al suo fianco un uomo capace di prendere decisioni, non uno che stava con un piede in due scarpe. Sophie non vuole un uomo che non si espone, che non dice la sua e aveva chiesto all’Antinolfi delle dimostrazioni. Ma a quanto pare, c’è dell’altro, visto che oggi l’ex tronista ha capito che non le può interessare davvero un uomo come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 ottobre 2021) Perè arrivato il momento di capire seAntinolfi le piace oppure no! Dopo che il giovane imprenditore si è dichiarato a lei, dicendo di aver deciso di non pensare più a quello che c’è fuori ma a godersi quello che sente nella casa del Grande Fratello VIP 6, l’ex tronista ha riflettuto in queste ore, anche dopo quello che è successo in diretta. Quandosi era dichiarato a lei,gli aveva detto che voleva al suo fianco un uomo capace di prendere decisioni, non uno che stava con un piede in due scarpe.non vuole un uomo che non si espone, che non dice la sua e aveva chiesto all’Antinolfi delle dimostrazioni. Ma a quanto pare, c’è dell’altro, visto che oggi l’ex tronista ha capito che non le può interessare davvero un uomo come ...

