Roma, cuccioli di cane abbandonati in una serra di marijuana: un arresto e una denuncia (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma – Un controllo continuo e capillare del territorio e una costante attività info-investigativa, ha consentito agli agenti della Polizia di Stato, del commissariato “Appio Nuovo”, diretto da Pamela De Giorgi, di individuare in via dell’Arco di Travertino, all’interno di un’occupazione abusiva nascosta nella vegetazione, una grossa serra di marijuana, consistente in circa 30 piante in piena fioritura, alte circa 2 metri ed un casolare adiacente, presunta base di spaccio. Dopo ore di osservazione i poliziotti hanno notato un cittadino romeno entrare all’interno dal casolare che alla vista degli Agenti forte della presenza di 3 cani di grossa taglia di sua proprietà ed a difesa della piantagione, si è barricato in casa, aizzando gli animali nei confronti degli operanti per impedire loro l’accesso all’interno del fondo e il successivo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 ottobre 2021)– Un controllo continuo e capillare del territorio e una costante attività info-investigativa, ha consentito agli agenti della Polizia di Stato, del commissariato “Appio Nuovo”, diretto da Pamela De Giorgi, di individuare in via dell’Arco di Travertino, all’interno di un’occupazione abusiva nascosta nella vegetazione, una grossadi, consistente in circa 30 piante in piena fioritura, alte circa 2 metri ed un casolare adiacente, presunta base di spaccio. Dopo ore di osservazione i poliziotti hanno notato un cittadino romeno entrare all’interno dal casolare che alla vista degli Agenti forte della presenza di 3 cani di grossa taglia di sua proprietà ed a difesa della piantagione, si è barricato in casa, aizzando gli animali nei confronti degli operanti per impedire loro l’accesso all’interno del fondo e il successivo ...

