Ricolfi smonta l’antifascismo | “Perché è più comodo accanirsi contro un bersaglio fantomatico”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il pericolo fascista tiene banco. Ancora una volta il sociologo Lucainterviene con equilibrio e buon senso a ridicolizzare in un intervento sul Messaggero quella “sfilata di riflessioni di pensatori, studiosi, intellettuali, che con fare pensoso si diranno molto preoccupati”. L’articolo del professore della Fondazione Hume è perfetto per fare da overture alla manifestazione in corso a Roma. Scrive: “Il tutto sarà accompagnato, fin da stamattina, da chiassose adunate antifasciste, in difesa della Cgil, della Repubblica, della democrazia”. E qui inizia lo sberleffo che sobriamente rivolge, i “giapponesi” e i guerriglieri” dell’ antifascismo “A me tutto ciò ricorda, irresistibilmente, la figura di Hiroo Onoda e dei suoi commilitoni nipponici, inviati nelle Filippine nel 1944 per ...