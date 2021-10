Ravezzani | “Allegri-Angiolini? Nessuno pensa lei sia una sfigata Piuttosto…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ravezzani Allegri

Golssip

La squadra di Massimilianonon ha disputato una grande partita, andando addirittura sotto 2 ... 'La Juve non è guarita, continua ad avere problemi - le parole di Fabio, direttore di '...Tre punti sofferti per la squadra di Massimilianoche nella ripresa ha superato in rimonta ...: Kulesevski è una delusione Il giornalista Fabioindica su Twitter la grande ...Il commento del giornalista: "A livello di immagine, per il tecnico è stata una pessima figura, altro che balle. E lei ne è uscita benissimo" ...Situazione nuova, epocale nel mondo del calcio. Non si rendono conto che così stanno demolendo i pilastri su cui si regge il calcio professionistico» Fabio Ravezzani, intervenuto in collegamento su TM ...