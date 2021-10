Ranieri: «Non mi guardo indietro. A Watford per aprire un ciclo» (Di sabato 16 ottobre 2021) In un’intervista Claudio Ranieri ripercorre la sua carriera, dal miracolo Leicester alla nuova avventura al Watford Oggi il giorno dell’esordio di Claudio Ranieri con il Watford contro il Liverpool di Klopp. L’allenatore italiano ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista a SportWeek. Ecco le sue parole. LE PAROLE – «Durante la presentazione a Watford, hanno mostrato un lungo filmato in cui era stato dedicato ampio spazio alla stagione diLeicester. Era la prima volta che rivedevo le immagini di quell’avventura. Ho scoperto persino qualche inedito. guardo sempre in avanti. Cerco sempre qualcosa di nuovo: una nuova sfida, un nuovo obiettivo» OBIETTIVO Watford – «Salvare la squadra e porre le basi per aprire un ciclo. Mi piace ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) In un’intervista Claudioripercorre la sua carriera, dal miracolo Leicester alla nuova avventura alOggi il giorno dell’esordio di Claudiocon ilcontro il Liverpool di Klopp. L’allenatore italiano ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista a SportWeek. Ecco le sue parole. LE PAROLE – «Durante la presentazione a, hanno mostrato un lungo filmato in cui era stato dedicato ampio spazio alla stagione diLeicester. Era la prima volta che rivedevo le immagini di quell’avventura. Ho scoperto persino qualche inedito.sempre in avanti. Cerco sempre qualcosa di nuovo: una nuova sfida, un nuovo obiettivo» OBIETTIVO– «Salvare la squadra e porre le basi perun. Mi piace ...

