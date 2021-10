Advertising

sportli26181512 : Pioli, record di fedeltà. Mai così a lungo su una panchina: Pioli, record di fedeltà. Mai così a lungo su una panch… - Gazzetta_it : Pioli, record di fedeltà. Mai così a lungo su una panchina #Milan - PianetaMilan : #MilanVerona, #Pioli taglierà un importante record personale: la statistica #ACMilan #Milan #SempreMilan - notizie_milan : Milan, Pioli raggiunge le 98 panchine: un record per lui - sportli26181512 : Milan, Pioli vuole lo stadio (proprio come Scaroni). Intanto si gettano le fondamenta per il rinnovo: Il Milan di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli record

La Gazzetta dello Sport

Contro il Verona sarà già: 98 panchine con il Milan. Stefanonon era mai stato così a lungo in nessun'altra squadra. Superato ildi Bologna, 97 panchine in quasi tre stagioni. Gliene mancano due per toccare ...Stefano, dritto come un fuso, non si lascia nemmeno sfiorare dal gne gne che qualche suo ...è già accaduta durante la passata stagione quando tra assenze per motivi diversi fu raggiunto il...L’attuale allenatore del Diavolo è il 15° tecnico con più gare nella storia del Milan. Contro il Verona raggiungerà quota 98. In nessun’altra squadra si era spinto così in avanti. Da Nereo Rocco ad An ...Lo spagnolo out come Theo e Maignan, ma il tecnico rilancia: "Dimostriamo il nostro valore" Milano. Ne fece uno slogan, molti anni fa, Silvio Berlusconi. «Più forti della sfortuna» promise ai suoi e a ...