Pescara-Fermana, dg ospite accusa: "Minacce di stampo mafioso, arbitro non è intervenuto"

Polemiche dopo Pescara-Fermana 2-1, match del girone B della Serie C 2021/2022. Nel post-partita infatti il direttore generale degli ospiti, Fabio Massimo Conti, ha rivelato qualche dettaglio poco piacevole. "L'arbitro ha concesso al Pescara un rigore inesistente, ma voglio rimarcare un episodio accaduto a fine primo tempo – ha spiegato il dirigente – quando un giocatore del Pescara ha rivolto ad un nostro giocatore Minacce di stampo mafioso. L'arbitro e il guardalinee erano a mezzo metro e non hanno fatto assolutamente nulla. Mi auguro che i delegati abbiano sentito, è una cosa inaudita che mi ha lasciato senza parole."

