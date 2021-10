Merkel ultimo atto: visita a Erdogan per parlare di migranti. Ma la “sua” Ue è ormai una polveriera (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre in patria fervono le trattative che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo anche per la politica tedesca) portare ad un governo Spd-Verdi-Liberali, Angela Merkel volerà oggi a Istanbul. Vedrà il presidente Recep Tayyip Erdogan nel quadro della sua ultima visita nel paese in qualità di cancelliera. Ma non per questo sarà una visita di routine. Non sarà insomma una semplice cerimonia di saluto. Il programma prevede infatti molti temi all’ordine del giorno. Del resto, da sempre i rapporti tra Germania e Turchia sono particolarmente intensi. È dunque probabile che i colloqui tra la Merkel ed Erdogan spazieranno dallo stato delle relazioni bilaterali a questioni meno ordinarie. Angela Merkel è a Istanbul A cominciare dall’annunciato «scambio di vedute sul processo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre in patria fervono le trattative che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo anche per la politica tedesca) portare ad un governo Spd-Verdi-Liberali, Angelavolerà oggi a Istanbul. Vedrà il presidente Recep Tayyipnel quadro della sua ultimanel paese in qualità di cancelliera. Ma non per questo sarà unadi routine. Non sarà insomma una semplice cerimonia di saluto. Il programma prevede infatti molti temi all’ordine del giorno. Del resto, da sempre i rapporti tra Germania e Turchia sono particolarmente intensi. È dunque probabile che i colloqui tra laedspazieranno dallo stato delle relazioni bilaterali a questioni meno ordinarie. Angelaè a Istanbul A cominciare dall’annunciato «scambio di vedute sul processo ...

Advertising

SecolodItalia1 : Merkel ultimo atto: visita a Erdogan per parlare di migranti. Ma la “sua” Ue è ormai una polveriera… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: L'ultimo giorno di visita del Presidente Mattarella a Berlino. Il Capo dello Stato ha ringraziato Angela Merkel per il ruolo sv… - LucioQuintieri : RT @Tg3web: L'ultimo giorno di visita del Presidente Mattarella a Berlino. Il Capo dello Stato ha ringraziato Angela Merkel per il ruolo sv… - LaLiguriaDelPop : RT @Tg3web: L'ultimo giorno di visita del Presidente Mattarella a Berlino. Il Capo dello Stato ha ringraziato Angela Merkel per il ruolo sv… - Tg3web : L'ultimo giorno di visita del Presidente Mattarella a Berlino. Il Capo dello Stato ha ringraziato Angela Merkel per… -