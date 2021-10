Mattarella e Pahor sul confine per celebrare GO!2025 (Di sabato 16 ottobre 2021) Cresce l’attesa, a Gorizia e Nova Gorica, per la visita ufficiale dei presidenti della repubblica italiana, Sergio Mattarella e slovena, Borut Pahor per celebrare congiuntamente la nomina a Capitale europea della cultura 2025 delle due città. Il programma della visita prevede l’arrivo del Capo dello Stato italiano in tarda mattinata di giovedì 21 ottobre a Nova Gorica, nella piazza Bevkov, dove lo accoglierà l’amico presidente Pahor e, insieme, riceveranno gli onori militari alla presenza anche dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Klemen Miklavic che li accompagneranno per tutta la durata della visita. Incontreranno quindi i rappresentanti della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Slovenia e, dopo il pranzo, visiteranno il nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde ... Leggi su udine20 (Di sabato 16 ottobre 2021) Cresce l’attesa, a Gorizia e Nova Gorica, per la visita ufficiale dei presidenti della repubblica italiana, Sergioe slovena, Borutpercongiuntamente la nomina a Capitale europea della cultura 2025 delle due città. Il programma della visita prevede l’arrivo del Capo dello Stato italiano in tarda mattinata di giovedì 21 ottobre a Nova Gorica, nella piazza Bevkov, dove lo accoglierà l’amico presidentee, insieme, riceveranno gli onori militari alla presenza anche dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Klemen Miklavic che li accompagneranno per tutta la durata della visita. Incontreranno quindi i rappresentanti della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Slovenia e, dopo il pranzo, visiteranno il nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Pahor I Presidenti Mattarella e Pahor a Gorizia C'è una data ufficiale per l'attesa visita congiunta dei Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor a Gorizia . I Capi di Stato di Italia e Slovenia giovedì 21 ottobre saranno nuovamente assieme per dare il via ufficiale al conto alla rovescia in vista del 2025, quando ...

La decisione del Governo: la Casa del popolo (Narodni dom) torna alla comunità slovena. Presto summit Mattarella - Pahor a Gorizia TRIESTE/LUBIANA - Il presidente sloveno Borut Pahor ha espresso soddisfazione per la decisione del governo italiano di dare seguito al memorandum del luglio 2020 sulla restituzione della Casa del popolo (Narodni dom) di Trieste alla comunità ...

