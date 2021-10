Manifestazioni sotto controllo. Sul green pass il governo non molla (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo gli incidenti di sabato scorso con l’assalto alla sede della Cgil e i successivi arresti dei leader di Forza nuova, il timore per altri giorni di tensione era giustificato. Eppure, pur con la prudenza del caso, la giornata di ieri, venerdì, non ha fatto registrare sostanziali ritardi nell’attività dei porti nonostante le minacce di blocco da parte degli irriducibili contrari alla certificazione verde e oggi la manifestazione sindacale di piazza San Giovanni a Roma si è svolta secondo copione con la consueta contraddizione sui numeri: 200.000 partecipanti per gli organizzatori, 50.000 per la Questura. LE TENSIONI A MILANO E TORINO Diversa la situazione a Milano dove per il tredicesimo sabato consecutivo i “no green pass” hanno organizzato una manifestazione, stavolta non autorizzata per un percorso non concordato con i responsabili dell’ordine ... Leggi su formiche (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo gli incidenti di sabato scorso con l’assalto alla sede della Cgil e i successivi arresti dei leader di Forza nuova, il timore per altri giorni di tensione era giustificato. Eppure, pur con la prudenza del caso, la giornata di ieri, venerdì, non ha fatto registrare sostanziali ritardi nell’attività dei porti nonostante le minacce di blocco da parte degli irriducibili contrari alla certificazione verde e oggi la manifestazione sindacale di piazza San Giovanni a Roma si è svolta secondo copione con la consueta contraddizione sui numeri: 200.000 partecipanti per gli organizzatori, 50.000 per la Questura. LE TENSIONI A MILANO E TORINO Diversa la situazione a Milano dove per il tredicesimo sabato consecutivo i “no” hanno organizzato una manifestazione, stavolta non autorizzata per un percorso non concordato con i responsabili dell’ordine ...

