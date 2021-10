Manifestazione: Maraio (Psi), 'centrodestra ha perso occasione' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Oggi i socialisti in Piazza San Giovanni con i sindacati per dire mai più fascismi. Una piazza unita che rappresenta l'Italia democratica e libera. Il centrodestra ha perso un'altra occasione per schierarsi dalla parte giusta”. Così in un tweet il segretario del Psi Enzo Maraio, partecipando alla Manifestazione dei sindacati in Piazza San Giovanni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Oggi i socialisti in Piazza San Giovanni con i sindacati per dire mai più fascismi. Una piazza unita che rappresenta l'Italia democratica e libera. Ilhaun'altraper schierarsi dalla parte giusta”. Così in un tweet il segretario del Psi Enzo, partecipando alladei sindacati in Piazza San Giovanni.

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione Maraio Roma: Maraio (Psi), 'con Gualtieri tornerà competitiva' Così Enzo Maraio, segretario del Psi, partecipando alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Centrosinistra di Gualtieri a Roma.

Covid: Maraio (Psi), 'in piazza per valori democrazia, sciogliere Fn' Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio partecipando alla manifestazione che si è tenuta alla sede centrale della Cgil dopo gli episodi di ieri sera a Roma.

Roma: Maraio (Psi), 'con Gualtieri tornerà competitiva' Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Roberto Gualtieri restituirà alla città di Roma la dignità che merita, puntando sulla riqualificazione urbana, la coesione sociale, il lavoro. La capitale d'Italia tornerà ...

