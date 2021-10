Lazio-Inter, i convocati di Maurizio Sarri: presenti Immobile e Zaccagni, out Acerbi (Di sabato 16 ottobre 2021) La Lazio, dopo la sosta per le Nazionali, è pronta per tornare in campo contro l’Inter nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, a poche ore dal fischio d’inizio, ha diramato la lista dei 23 convocati, tra i quali figurano nuovamente Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Ecco l’elenco completo: Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha; Difensori: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro; Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni; Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Moro, Pedro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) La, dopo la sosta per le Nazionali, è pronta per tornare in campo contro l’nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste, a poche ore dal fischio d’inizio, ha diramato la lista dei 23, tra i quali figurano nuovamente Ciroe Mattia. Ecco l’elenco completo: Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha; Difensori: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro; Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic,; Attaccanti: Felipe Anderson,, Muriqi, Moro, Pedro. SportFace.

