Lazio-Inter 3-1, Milinkovic-Savic: “Abbiamo vinto, lottato e corso tutti insieme” (Di sabato 16 ottobre 2021) “A fine partita non ho visto cosa è successo, volevo festeggiare con i tifosi. Abbiamo vinto e ora dobbiamo riposare per l’Europa League. Abbiamo vinto, lottato e corso tutti insieme. Ci siamo aiutati e spero che il mister abbia visto quello che chiedeva”. Queste le parole di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, che dopo la vittoria contro l’Inter ha parlato ai microfoni di DAZN. “Non dobbiamo più fare le brutte figure di Bologna. Dobbiamo giocare come se giocassimo come contro le big, dobbiamo giocare tutte le partite che rimangono come oggi perché anche noi siamo una big”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) “A fine partita non ho visto cosa è successo, volevo festeggiare con i tifosi.e ora dobbiamo riposare per l’Europa League.. Ci siamo aiutati e spero che il mister abbia visto quello che chiedeva”. Queste le parole di Sergej, centrocampista della, che dopo la vittoria contro l’ha parlato ai microfoni di DAZN. “Non dobbiamo più fare le brutte figure di Bologna. Dobbiamo giocare come se giocassimo come contro le big, dobbiamo giocare tutte le partite che rimangono come oggi perché anche noi siamo una big”. SportFace.

Advertising

MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - FBiasin : Un'ora di ottima #Inter, tra le migliori della stagione. - Poi un errore (#Bastoni). - I cambi (sicuramente sbagli… - 23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - alex4tiesto : RT @rupertalbe: I difensori della Lazio indicano a Reina di metterla fuori. È tutto qui, sconfitta per il calcio non certo solo per l’Inter… - antopirodda : RT @Eurosport_IT: Maurizio Sarri post #LazioInter, al centro del dibattito il secondo gol laziale e le risse sul finale ??????? ? -