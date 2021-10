Lazio-Inter 3-1 in rimonta, Sarri fa un favore al Napoli (Di sabato 16 ottobre 2021) La Lazio vince una bella partita contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Finisce 3-1 per gli uomini di Maurizio Sarri tra le polemiche dei giocatori nerazzurri. Il gol del vantaggio, infatti,... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 ottobre 2021) Lavince una bella partita contro l'dell'ex Simone Inzaghi. Finisce 3-1 per gli uomini di Maurizio Sarri tra le polemiche dei giocatori nerazzurri. Il gol del vantaggio, infatti,...

Advertising

23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Inter : ?? | PAREGGIO 64’- Immobile segna su rigore per la Lazio #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #LazioInter, rissa in campo dopo il gol di #FelipeAnderson - GiuseppeCult : #LazioInter L'Inter gioca meglio della Lazio ma in attacco è spuntata.. La difesa fino a qualche tempo fa insuperabile, adesso è.. ?? - liviozeta67 : @dick_handley Hanno perso, quindi pianti assicurati ?? Barella a terra, l'inter non si ferma, Lautaro tira, parato.… -