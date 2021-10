Dolce Quiz, il nuovo show di Rai2 con Alessandro Greco: orario, ospiti e come funziona il programma (Di sabato 16 ottobre 2021) Weekend ‘Dolce’ su Rai 2 perché sta per arrivare un nuovo programma che vede alla conduzione Alessandro Greco. Stiamo parlando di Dolce Quiz, uno show ‘novità’ del palinsesto che debutterà oggi, sabato 16 ottobre, a mezzogiorno, poco prima dell’arrivo del pranzo. E in effetti l’acquolina in bocca non mancherà. Dolce Quiz oggi 16 ottobre su Rai 2: chi sono gli ospiti e i concorrenti Accanto al conduttore Alessandro Greco, ci saranno protagonisti e chef come Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion, il sommelier Filippo Bartolotta che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze enologiche del nostro Paese. Ma non solo. Tra gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Weekend ‘’ su Rai 2 perché sta per arrivare unche vede alla conduzione. Stiamo parlando di, uno‘novità’ del palinsesto che debutterà oggi, sabato 16 ottobre, a mezzogiorno, poco prima dell’arrivo del pranzo. E in effetti l’acquolina in bocca non mancherà.oggi 16 ottobre su Rai 2: chi sono glie i concorrenti Accanto al conduttore, ci saranno protagonisti e chefErnst Knam e sua moglie Alessandra Mion, il sommelier Filippo Bartolotta che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze enologiche del nostro Paese. Ma non solo. Tra gli ...

