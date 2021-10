Crotone-Pisa in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2021 2022

(Di sabato 16 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 ottobre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SportFace.

Probabili formazioni Serie B/ Le scelte di Zaffaroni e Modesto (6giornata) PROBABILI FORMAZIONIPer la sfida tra le mura di casa i rossoblu dovrebbero scendere in campo ancora con il 3 - ...... SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ(Serie B) - DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ Vicenza - Reggina (Serie B) - DAZN, SKY SPORT (canale 254 ...La diretta live testuale di Crotone-Pisa, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2021/2022 ...Dopo la sosta per le nazionali, la serie B torna in campo per l'ottava giornata: alle 14 i nerazzurri in trasferta in Calabria.