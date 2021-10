Bombardieri (Uil): non applica contratto, Stato batta un colpo (Di domenica 17 ottobre 2021) "C'è uno Stato in cui c'è un padrone delle ferriere che dice no al contratto nazionale. Questo avviene in un'azienda di Stato. Cosa dice? Non vi sentiamo, battete un colpo. Ricordate al padrone che in questo Paese ci sono i contratti nazionali". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sulla vicenda di Ita dal palco della manifestazione unitaria in piazza San Giovanni. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 ottobre 2021) "C'è unoin cui c'è un padrone delle ferriere che dice no alnazionale. Questo avviene in un'azienda di. Cosa dice? Non vi sentiamo, battete un. Ricordate al padrone che in questo Paese ci sono i contratti nazionali". Così il leader della Uil, Pierpaolo, sulla vicenda di Ita dal palco della manifestazione unitaria in piazza San Giovanni.

