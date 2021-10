Ballottaggi, giornata di silenzio prima del voto (Di sabato 16 ottobre 2021) Si torna ai seggi domenica e lunedì in 65 comuni italiani per eleggere i sindaci. Roma, Torino e Trieste le più ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 ottobre 2021) Si torna ai seggi domenica e lunedì in 65 comuni italiani per eleggere i sindaci. Roma, Torino e Trieste le più ...

Advertising

giulia__smb : Ballottaggi. Per votare niente greenpass. Giornata di meritata ferie oggi per il Covid19. #roma #greenpass - TheItalianTimes : ?? SABATO DI CORTEI Giornata di #cortei: a #Roma “#Noaifascismi”, a #Milano “#NoGreenpass”. Oggi attesi in 10mila ne… - Frik70 : La giornata di ieri, #15ottobre #NoGreenPass day, ci dice che se non ci fossero stati i #ballottaggi dove la… - infoitsport : Consigli fantacalcio 8^ giornata: tutti i ballottaggi e chi schierare - Fantacalcio : Consigli Fantacalcio, 8ª giornata di Serie A: tre ballottaggi da gestire -