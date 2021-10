X Factor 2021, Bootcamp: il meglio e il peggio della seconda puntata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo la seconda e ultima puntata di Bootcamp di X Factor 2021, scopriamo il meglio e il peggio di quanto visto ieri sera su Sky Uno. Nella seconda puntata di Bootcamp a X Factor 2021 è toccato a Emma ed Hell Raton comporre una prima bozza di squadra, da presentare poi, la settimana successiva, alla decisiva fase degli Home Visit. Ad aprire l'ultimo appuntamento è stato Hell Raton che ha composto la sua tavolozza assegnando un colore ad ogni concorrente. Passano alla fase successiva: Versailles che ha convinto tutti con la sua cover/mash-up di "Goosebumps" di Travis Scott feat. Kendrick Lamar; il duo Melli e Gemma con il loro brano originale "Sulla mia tomba"; Mira con la sua versione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo lae ultimadidi X, scopriamo ile ildi quanto visto ieri sera su Sky Uno. Nelladia Xè toccato a Emma ed Hell Raton comporre una prima bozza di squadra, da presentare poi, la settimana successiva, alla decisiva fase degli Home Visit. Ad aprire l'ultimo appuntamento è stato Hell Raton che ha composto la sua tavolozza assegnando un colore ad ogni concorrente. Passano alla fase successiva: Versailles che ha convinto tutti con la sua cover/mash-up di "Goosebumps" di Travis Scott feat. Kendrick Lamar; il duo Melli e Gemma con il loro brano originale "Sulla mia tomba"; Mira con la sua versione ...

Advertising

X - Factor, quinta puntata: pagelle dei bootcamp, super Mira. Kalpa flop 15 ottobre 2021 - Si è conclusa ieri la quinta puntata di X - Factor ( qui il riassunto ). Ecco le pagelle fatte dalla nostra redazione sulle decisioni prese dai giudici Hell Raton ed Emma Marrone. BOOTCAMP DI ...

Chi è Vale LP, la cantante di "Porcella" che ha spopolato a X Factor X Factor ha trovato il personaggio di questa edizione? Pare di sì. È Vale LP. Il video dell’esibizione della giovane cantautrice casertana – classe 1999 - di ieri sera ai bootcamp con l’inedito “Porce ...

